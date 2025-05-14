Дело автора постов о теракте в «Крокусе» рассмотрят в Петербурге

В отношении Конашенка было выдвинуто обвинение в оправдании терроризма с использованием интернета. По данным следствия, он разместил в сети высказывания, которые расцениваются как оправдание теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл». Предварительное слушание по этому делу состоялось 7 мая.