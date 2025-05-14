Дело автора постов о теракте в «Крокусе» рассмотрят в Петербурге

В Санкт-Петербурге 16 мая начнётся рассмотрение по уголовному делу в отношении автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» Николая Конашенка. Об этом сообщили в пресс-службе Первого западного окружного военного суда.
«Судебное заседание назначено на 16 мая 2025 года в 10 утра», — уточнили в суде.
В отношении Конашенка было выдвинуто обвинение в оправдании терроризма с использованием интернета. По данным следствия, он разместил в сети высказывания, которые расцениваются как оправдание теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл». Предварительное слушание по этому делу состоялось 7 мая.
Незадолго до этого он был привлечён к ответственности за нарушение общественного спокойствия. 25 марта 2024 года на Мытнинской улице он вёл себя вызывающе: громко кричал, активно жестикулировал и использовал нецензурные выражения.
Ровно год назад произошёл теракт в «Крокус Сити Холл», который унёс жизни более 130 человек. Также известно, что дело обвиняемых в теракте в «Крокусе» передадут в суд в июне 2025.