ГД приняла в I чтении проект о регулировании приёма на платное обучение в вузы

Ранее сообщалось, что в России ограничат приём на платное обучение в вузы. Три комитета Госдумы — по образованию, развитию гражданского общества и охране здоровья — уже поддержали данный законопроект. Некоторые университеты также выразили готовность внедрить новые правила. Изменения в первую очередь коснутся государственных вузов, которые открыли множество филиалов в различных регионах, но качество обучения в них часто не соответствует необходимым стандартам.