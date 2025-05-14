ГД приняла в I чтении проект о регулировании приёма на платное обучение в вузы

«Давать разрешение на открытие специальности, увеличивать количество студентов, которые потом приходят на рынок, никому не нужны, потому что отсутствуют знания, специальность, которая сегодня востребована. Это нечестно, непорядочно, если хотите, даже преступно», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее сообщалось, что в России ограничат приём на платное обучение в вузы. Три комитета Госдумы — по образованию, развитию гражданского общества и охране здоровья — уже поддержали данный законопроект. Некоторые университеты также выразили готовность внедрить новые правила. Изменения в первую очередь коснутся государственных вузов, которые открыли множество филиалов в различных регионах, но качество обучения в них часто не соответствует необходимым стандартам.