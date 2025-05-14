ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» и вышел в суперфинал Кубка России по футболу

14 мая появилась информация о том, что футбольный клуб «Динамо» начал переговоры с тренером сборной России Валерием Карпиным. В материале уточнили, что на данный момент он является главным претендентом на пост тренера клуба. Однако сейчас договоренностей между тренером сборной России и «Динамо» нет.