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ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» и вышел в суперфинал Кубка России по футболу

В ответном матче финала пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России по футболу ПФК ЦСКА в среду, 14 мая, обыграл петербургский «Зенит» в серии пенальти после первого тайма. Команда одержала победу со счетом 2:0 (4:3 пенальти) и таким образом вышла в суперфинал турнира.

В ответном матче финала пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России по футболу ПФК ЦСКА в среду, 14 мая, обыграл петербургский «Зенит» в серии пенальти после первого тайма. Команда одержала победу со счетом 2:0 (4:3 пенальти) и таким образом вышла в суперфинал турнира.

Единственный гол в первом тайме на 37-й минуте забил полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Секу Койта. В концовке первого тайма защитник «Зенита» Нуралы Алип сыграл рукой в своей штрафной площади. За нарушение арбитр назначил команде пенальти в ворота гостей, и капитан хозяев Иван Обляков не смог реализовать 11-метровый удар.

На 92-й минуте матча Тамерлан Мусаев удвоил преимущество ЦСКА и сравнял счет по сумме двух таймов. Таким образом, команды отправились бить послематчевые пенальти, в которых армейцы одержали победу.

В суперфинале Кубка России ЦСКА встретится с победителем «Пути регионов», в финале сыграют «Спартак» и «Ростов», передает «Чемпионат».

14 мая появилась информация о том, что футбольный клуб «Динамо» начал переговоры с тренером сборной России Валерием Карпиным. В материале уточнили, что на данный момент он является главным претендентом на пост тренера клуба. Однако сейчас договоренностей между тренером сборной России и «Динамо» нет.