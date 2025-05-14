ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» и вышел в суперфинал Кубка России по футболу

Единственный гол в первом тайме на 37-й минуте забил полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк с передачи Секу Койта. В концовке первого тайма защитник «Зенита» Нуралы Алип сыграл рукой в своей штрафной площади. За нарушение арбитр назначил команде пенальти в ворота гостей, и капитан хозяев Иван Обляков не смог реализовать 11-метровый удар.
На 92-й минуте матча Тамерлан Мусаев удвоил преимущество ЦСКА и сравнял счет по сумме двух таймов. Таким образом, команды отправились бить послематчевые пенальти, в которых армейцы одержали победу.
В суперфинале Кубка России ЦСКА встретится с победителем «Пути регионов», в финале сыграют «Спартак» и «Ростов», передает «Чемпионат».
14 мая появилась информация о том, что футбольный клуб «Динамо» начал переговоры с тренером сборной России Валерием Карпиным. В материале уточнили, что на данный момент он является главным претендентом на пост тренера клуба. Однако сейчас договоренностей между тренером сборной России и «Динамо» нет.