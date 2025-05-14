Патриарх Кирилл посмертно наградил иерея Савченко орденом

Иерею было 32 года. Он был настоятелем храма святого благоверного князя Дмитрия Донского при воинской части № 64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова. В РПЦ сообщили, что с апреля 2022 года Савченко регулярно отправлялся в командировки в зону проведения СВО, проживая вместе с воинами в блиндажах, поддерживал военнослужащих в боевых условиях, совершал таинства и требы.