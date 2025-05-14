Патриарх Кирилл посмертно наградил иерея Савченко орденом

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил погибшего в зоне специальной военной операции иерея Антония Савченко орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени, сообщается на сайте Русской православной церкви.
Иерей Антоний Савченко погиб 12 мая при исполнении пастырских обязанностей в зоне проведения спецоперации в результате удара РСЗО HIMARS, сообщили в синодальном отделе по взаимодействию с ВC РФ и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ).
«Предстоятель Русской православной церкви благословил удостоить иерея Антония Савченко ордена благоверного князя Димитрия Донского I степени (посмертно)», — говорится в сообщении на сайте РПЦ.
В рапорте митрополита Псковского и Порховского Матфея отмечается, что священник Антоний «за годы своего служения по окормлению военнослужащих снискал авторитет, признательность и искреннюю любовь как среди руководящего состава, так и среди солдат».
В резолюции патриарха Кирилла на рапорте митрополита Матфея, говорится: «Скорблю вместе со Псковской паствой в связи с известием о гибели священника Антония Савченко, остававшегося на поле битвы до конца с воинами. Вечная память!».
Иерею было 32 года. Он был настоятелем храма святого благоверного князя Дмитрия Донского при воинской части № 64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова. В РПЦ сообщили, что с апреля 2022 года Савченко регулярно отправлялся в командировки в зону проведения СВО, проживая вместе с воинами в блиндажах, поддерживал военнослужащих в боевых условиях, совершал таинства и требы.
В 2022 году во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви иерей Антоний Савченко был удостоен патриархом Кириллом медали святого благоверного князя Димитрия Донского и медали святого благоверного князя Александра Невского за мужественное несение пастырского служения в военных условиях. Помимо этого, погибший священник был удостоен ряда государственных наград, сообщили в РПЦ.