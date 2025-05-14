Основатель бренда «У Палыча» Сульдин перед смертью нуждался в деньгах

Умерший основатель бренда «У Палыча» Андрей Сульдин нуждался в деньгах и находился в депрессии. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал его знакомый, депутат Госдумы Михаил Матвеев.
«Вообще по всем признакам он жил очень скромно и нуждался в деньгах. К сожалению, так получилось, что из бизнеса его выкинули. А потом, видимо, у него дела шли плохо. У меня было такое ощущение, что он значительную часть времени находился в состоянии определенной депрессии», — сказал парламентарий.
Матвеев также рассказывал aif.ru, что Сульдин накануне своей смерти написал однокурснику «идем ко дну».
Ранее стало известно, что в Самаре в возрасте 56 лет скончался Андрей Сульдин. Под торговой марки «У Палыча», которую он основал, производят кондитерскую продукцию и напитки. Причины его смерти не указываются. Уточнялось, что прощание с Сульдиным пройдет 15 мая. Кроме того, известно, что больше 10 лет назад он отошел от управления бизнесом.