Основатель бренда «У Палыча» Сульдин перед смертью нуждался в деньгах

«Вообще по всем признакам он жил очень скромно и нуждался в деньгах. К сожалению, так получилось, что из бизнеса его выкинули. А потом, видимо, у него дела шли плохо. У меня было такое ощущение, что он значительную часть времени находился в состоянии определенной депрессии», — сказал парламентарий.