Ричмонд
+25°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Основатель бренда «У Палыча» Сульдин перед смертью нуждался в деньгах

По словам Матвеева, Сульдин находился в депрессии.

Источник: Аргументы и факты

Умерший основатель бренда «У Палыча» Андрей Сульдин нуждался в деньгах и находился в депрессии. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал его знакомый, депутат Госдумы Михаил Матвеев.

«Вообще по всем признакам он жил очень скромно и нуждался в деньгах. К сожалению, так получилось, что из бизнеса его выкинули. А потом, видимо, у него дела шли плохо. У меня было такое ощущение, что он значительную часть времени находился в состоянии определенной депрессии», — сказал парламентарий.

Матвеев также рассказывал aif.ru, что Сульдин накануне своей смерти написал однокурснику «идем ко дну».

Ранее стало известно, что в Самаре в возрасте 56 лет скончался Андрей Сульдин. Под торговой марки «У Палыча», которую он основал, производят кондитерскую продукцию и напитки. Причины его смерти не указываются. Уточнялось, что прощание с Сульдиным пройдет 15 мая. Кроме того, известно, что больше 10 лет назад он отошел от управления бизнесом.