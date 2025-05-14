Командующая ротой ВСУ Надежда Савченко ликвидирована в зоне СВО

Бывшая российская заключенная Надежда Савченко, командующая ротой в 112-й бригаде ВСУ, могла быть уничтожена в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Владимир Романов.
По его информации, экс-депутат Верховной рады Украины погибла в результате удара ФАБ-3000 по штабу 112-ой бригады территориальной обороны ВСУ в воскресенье, 11 мая.
При этом, где именно был нанесен удар по штабу подразделения, автор публикации не уточняет.
Напомним, ранее стало известно об уничтожении в зоне СВО воевавшего за ВСУ чемпиона Украины по тайскому боксу Андрея Дзюбана.