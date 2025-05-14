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ЦСКА победил «Зенит» в ответном матче и вышел в суперфинал Кубка России

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась в основное время со счётом 2:0.

Московский ЦСКА вырвал победу у петербургского «Зенита», обеспечив себе место в суперфинале Фонбет Кубка России по футболу. Игра состоялась в столице.

Первый матч финального этапа «пути Российской премьер-лиги» завершился победой «Зенита» со счетом 2:0, однако в ответном поединке ЦСКА взял реванш, одержав победу с аналогичным счетом.

Голами в составе армейцев отметились Матвей Кисляк (37 минута) и Тамерлан Мусаев (90+2 минута). В серии пенальти точнее оказались игроки ЦСКА, победившие со счетом 4:3. В конце первого тайма, на второй добавленной минуте, голкипер «Зенита» Денис Адамов отразил удар с одиннадцатиметровой отметки, который исполнил Иван Обляков.

В суперфинале Кубка России ЦСКА сразится с победителем финального матча «пути регионов», в котором сойдутся московский «Спартак» и «Ростов». Эта игра запланирована на 15 мая и пройдет в Москве.

Суперфинал Кубка России состоится 1 июня на арене «Лужники» в Москве.