ЦСКА победил «Зенит» в ответном матче и вышел в суперфинал Кубка России

Голами в составе армейцев отметились Матвей Кисляк (37 минута) и Тамерлан Мусаев (90+2 минута). В серии пенальти точнее оказались игроки ЦСКА, победившие со счетом 4:3. В конце первого тайма, на второй добавленной минуте, голкипер «Зенита» Денис Адамов отразил удар с одиннадцатиметровой отметки, который исполнил Иван Обляков.