Актеры Торсуевы из «Приключений Электроника» рассказали о заданиях на СВО

Он добавил, что вместе с братом часто бывает «в различных подразделениях на СВО» и выполняет «определенные задачи», которые перед ними ставит российское командование. Владимир Торсуев в свою очередь отметил, что его брат является «хорошим бойцом, хорошим командиром, хорошим генералом», об этом он заявил в эфире передачи «Легенда».