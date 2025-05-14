Актеры Торсуевы из «Приключений Электроника» рассказали о заданиях на СВО

Советские и российские актеры Юрий и Владимир Торсуевы, которые известны по «Приключениям Электроника», рассказали, что бывают в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, где они выполняют определенные задания. Артисты назвали себя генералами казачьего подразделения.
— Есть различные казачьи подразделения, формирования, которые выполняют абсолютно различные задачи — и боевые, и гуманитарные, и информационные, и так далее, и так далее. Что касается нас, то мы с братиком генералы в казачьем подразделении, — заявил Юрий Торсуев.
Он добавил, что вместе с братом часто бывает «в различных подразделениях на СВО» и выполняет «определенные задачи», которые перед ними ставит российское командование. Владимир Торсуев в свою очередь отметил, что его брат является «хорошим бойцом, хорошим командиром, хорошим генералом», об этом он заявил в эфире передачи «Легенда».
Российский военнослужащий Роман Бурцев, которого из-за внешнего сходства называют двойником американского актера Леонардо Ди Каприо, в зоне СВО на Украине похудел на 20 килограммов с момента подписания контракта с Министерством обороны России.