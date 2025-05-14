Гладков оценил ситуацию в Краснояружском районе Белгородской области

«Хотя есть тенденция к улучшению… Будем инструктировать, будем проводить дополнительные меры по обеспечению безопасности. И опять при сохранении тенденции к улучшению будем потихонечку возвращаться в свои дома», — сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.