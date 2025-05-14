Гладков оценил ситуацию в Краснояружском районе Белгородской области

БЕЛГОРОД, 14 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация в Краснояружском районе остается сложной, однако есть признаки улучшения, решение о возвращении жителей будет принято с учетом оперативной обстановки и приоритета безопасности.
Губернатор, отвечая на вопрос жительницы о том, когда можно будет вернуться в Красную Яругу, отметил, что оперативная обстановка в районе остается сложной.
«Хотя есть тенденция к улучшению… Будем инструктировать, будем проводить дополнительные меры по обеспечению безопасности. И опять при сохранении тенденции к улучшению будем потихонечку возвращаться в свои дома», — сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что вопрос о возвращении в Красную Яругу будет рассматриваться сначала для мужчин. Решения, по его словам, будут озвучены в начале следующей недели.
В марте Гладков сообщал о сложной ситуации в Краснояружском районе, где ВСУ активно обстреливают территорию. В связи с этим власти приняли решение ограничить въезд на территорию района для обеспечения безопасности граждан. Для поддержания общественного порядка и сохранности личного имущества организовано патрулирование населенных пунктов района силами полиции, Росгвардии, военной полиции и отряда «БАРС-Белгород». Жителей Краснояружского и Ракитянского районов призвали выехать в безопасные места.