Водитель трактора погиб, наехав на люк канализации у дома под Пуховичами

Трагедия произошла в среду, 14 мая, в агрогородке Озеричино Пуховичского района. Около 12.50, 34-летний мужчина, управляя трактором «Белорус 152» на улице Луговой, потерял контроль над транспортным средством. Трактор съехал с дороги и наехал на канализационный люк, который выступал над поверхностью земли, после чего опрокинулся набок. Тракторист при падении получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия до приезда медиков скорой помощи.