Водитель трактора погиб, наехав на люк канализации у дома под Пуховичами

Водитель трактора погиб, наехав на люк колодца у дома под Пуховичами. Об этом сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома.
Трагедия произошла в среду, 14 мая, в агрогородке Озеричино Пуховичского района. Около 12.50, 34-летний мужчина, управляя трактором «Белорус 152» на улице Луговой, потерял контроль над транспортным средством. Трактор съехал с дороги и наехал на канализационный люк, который выступал над поверхностью земли, после чего опрокинулся набок. Тракторист при падении получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия до приезда медиков скорой помощи.
По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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Трактор наехал на люк и опрокинулся набок. Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома.