17 мая ростовчане смогут сдать вторсырье на переработку

Пункты приема с 10:00 до 10:30 будут работать на ул. Версаева, 101/3, с 11:00 до 11:30 на пр. Мира, 3. С 12:00 до 12:30 принести на переработку сырье модно на ул. Советская, 44. С 13:00 до 13:30 ростовчан будут ждать в парке «Дружба», а с 14:00 до 14:30 на пл. Ленина и ул. Еременко.