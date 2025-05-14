17 мая ростовчане смогут сдать вторсырье на переработку

17 мая ростовчан ждет уникальная возможность сдать вторсырье на переработку. Мобильный пункт приема «Экомобиль» будет курсировать по городу с 10:00 до 14:30. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Жители города могут принести на переработку пластик (твердый и мягкий), макулатуру, тетрапак, ветошь и стекло.
Пункты приема с 10:00 до 10:30 будут работать на ул. Версаева, 101/3, с 11:00 до 11:30 на пр. Мира, 3. С 12:00 до 12:30 принести на переработку сырье модно на ул. Советская, 44. С 13:00 до 13:30 ростовчан будут ждать в парке «Дружба», а с 14:00 до 14:30 на пл. Ленина и ул. Еременко.
Волонтеры помогут с разгрузкой и ответят на все вопросы по сортировке. Такие акции теперь будут проходить каждую третью субботу месяца.
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