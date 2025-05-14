Германия должна восстановить поставки газа из России и немедленно запустить свои атомные электростанции. Об этом заявила Алиса Вайдель, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии». Она выступила с этой инициативой в бундестаге.
«Без стабильного и доступного энергоснабжения невозможно восстановить экономику», — сказала она. По её мнению, Германия должна отказаться от политики перехода к новым источникам энергии. Вместо этого стране необходимо активно развивать атомную и угольную энергетику, а также использовать дешёвый природный газ из России.
Вайдель отметила, что высокие цены на энергоресурсы серьёзно вредят немецкой промышленности. Это может привести к росту безработицы в стране.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена добиться, чтобы все страны Евросоюза отказались от российских энергоресурсов. Также известно, что ЕК уже подписала первые контракты на инвестиции в военно-промышленный комплекс Украины.