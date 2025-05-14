Сопредседатель АдГ Вайдель призвала восстановить импорт российского газа

«Без стабильного и доступного энергоснабжения невозможно восстановить экономику», — сказала она. По её мнению, Германия должна отказаться от политики перехода к новым источникам энергии. Вместо этого стране необходимо активно развивать атомную и угольную энергетику, а также использовать дешёвый природный газ из России.