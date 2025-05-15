Более 4 тысяч жителей пригорода Краснодара останутся без газа из-за ремонта

Отключение запланировано с 31 мая по 5 июня. В это время «Краснодаргоргаз» собирается заменить часть газопровода высокого давления. После этого почти 7 тысяч объектов останутся без газа. Как только завершатся работы, газ сначала вернут в важные социальные объекты — детские сады, школы и больницы, а затем уже в жилые дома.