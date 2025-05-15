Более 4 тысяч жителей пригорода Краснодара останутся без газа из-за ремонта

Примерно 4300 жителей станицы Елизаветинской рискуют остаться без газоснабжения из-за запланированных работ и отсутствия необходимого оборудования. Газ вернется потребителям только после устранения всех проблем, как сообщили в пресс-службе Прикубанского округа Краснодара.
Отключение запланировано с 31 мая по 5 июня. В это время «Краснодаргоргаз» собирается заменить часть газопровода высокого давления. После этого почти 7 тысяч объектов останутся без газа. Как только завершатся работы, газ сначала вернут в важные социальные объекты — детские сады, школы и больницы, а затем уже в жилые дома.
Для заключения договора на обслуживание, замены старого оборудования или исправления неполадок можно обратиться в передвижной офис «Краснодаргоргаза» в Елизаветинской, в клиентский центр в Краснодаре, по телефону или через сайт компании.
Ветеранам Великой Отечественной войны техобслуживание предоставляется бесплатно. Участники СВО и их семьи, а также почетные граждане города могут получить скидку в 50%, инвалиды I и II групп — 15%, а пенсионеры, ветераны труда и малоимущие семьи — 10%.