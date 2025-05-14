WP: В Европе и США убедили Зеленского не отказываться от переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский не хотел направлять украинскую делегацию в Стамбул на прямые переговоры с Россией, которые запланированы на 15 мая. Европейские и американские чиновники убедили лидера киевского режима пересмотреть свое решение после того, как он заявил, что не разрешит своим помощникам встречаться с российской делегацией, если туда не приедет президент России Владимир Путин. Об этом в среду, 14 мая, сообщила газета The Washington Post.
— Американские и европейские должностные лица отвели Зеленского во вторник вечером от края пропасти Зеленский вообще не видел смысла в том, чтобы ехать, — говорится в материале.
В Европе и США подчеркнули, что Киеву «критически важно» направить в Стамбул делегацию, которая будет состоять из помощников президента высокого ранга, включая главу офиса президента Украины Андрея Ермака и министра иностранных дел страны Андрея Сибигу, передает газета.
14 мая советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры по конфликту на Украине в Стамбуле не будут иметь никакого смысла без личного присутствия Владимира Путина.