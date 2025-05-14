Президент Украины Владимир Зеленский не хотел направлять украинскую делегацию в Стамбул на прямые переговоры с Россией, которые запланированы на 15 мая. Европейские и американские чиновники убедили лидера киевского режима пересмотреть свое решение после того, как он заявил, что не разрешит своим помощникам встречаться с российской делегацией, если туда не приедет президент России Владимир Путин. Об этом в среду, 14 мая, сообщила газета The Washington Post.