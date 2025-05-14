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Юрист Капштык предупредил о штрафе в 80 тысяч рублей за срыв сирени

Наказать человека за порчу сирени можно, если сфотографировать или снять процесс на видео.

Источник: Аргументы и факты

За срыв сирени человеку может грозить административная или уголовная ответственность, предупредил юрист Юрий Капштык в беседе с Москвой 24.

Он отметил, что в рамках административного наказания можно нарваться на штраф размером в 4 тысячи рублей.

При этом если наказание классифицируют по статье 158 УК РФ («Кража»), правонарушителю придется заплатить до 80 тысяч рублей.

Отмечается, что привлечь нарушителя к ответственности можно, если сфотографировать его или снять на видео.

Ранее юрист Алла Георгиева предупредила об ответственности за сбор редких цветов.

По ее словам, все «запретные» цветы и грибы внесены в Красную книгу РФ — полный перечень указан именно там.