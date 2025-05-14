ЦСКА победил «Зенит» по пенальти и вышел в суперфинал Кубка России

В ответной игре, которая состоялась в Москве, армейцы победили 2:0 благодаря голам Матвея Кисляка (37-я минута) и Тамерлана Мусаева (90+2). В первом матче в Санкт-Петербурге с таким же счётом победили хозяева, поэтому была назначена серия пенальти, которую выиграла столичная команда 4:3. При этом ЦСКА мог победить и в основное время — в добавленное к первому тайму минуте вратарь «Зенита» Денис Адамов отразил пенальти в исполнении Ивана Облякова. Ворота армейцев защищал Владислав Тороп.