Эндокринолог Павлова назвала продукты, которые россияне должны включить в рацион

Эндокринолог Зухра Павлова сообщила, что здоровье кишечника можно улучшить, включив в рацион несколько продуктов. Своим мнением она поделилась в личном блоге.
По мнению эксперта, для нормального функционирования кишечнику необходимы как пробиотики, так и пребиотики, которые обязательно нужно принимать вместе. Врач отметила, что друг без друга они работают хуже.
Павлова посоветовала подписчикам включить в рацион йогурт, кефир, квашеную капусту, кимчи и мисо, так как в них содержатся пробиотики. Пребиотиками же, по ее словам, богаты чеснок, лук, бананы, спаржа, цельный овес, цикорий и топинамбур.
Врач также напомнила, что от здоровья кишечника зависит работа иммунной системы, а также скорость обмена веществ.
— Важно: пробиотики без пребиотиков работают хуже. Это как посадить полезные бактерии в почву — но не поливать их. Поэтому здоровый микробиом требует и тех, и других, — заключила Павлова в своем Telegram-канале.
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