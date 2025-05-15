В Пулково ограничат движение в транзитной зоне с 15 по 20 мая

Уточняется, что в период с 20 мая до 21 мая 08:00 проезд в транзитной зоне № 1 и въезд на парковки P1 и P2 будут закрыты. Для доступа на парковку каршеринга P3 будет работать один шлагбаум. «Пулково» просит своих посетителей пользоваться доступными зонами парковки.