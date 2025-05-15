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В Пулково ограничат движение в транзитной зоне с 15 по 20 мая

В аэропорту Пулково из-за дорожных работ будет ограничено движение в транзитной зоне № 1. Сотрудники предупреждают об увеличенном интервале времени для въезда и выезда на крытый паркинг P1, краткосрочную парковку P2 и парковку для каршеринга P3. Об этом сообщает в своём Телеграм-канале Аэропорт «Пулково».

В целях предотвращения опозданий на рейс, на месте будут работать специалисты парковочного комплекса. Они также помогут в обеспечении корректного начисления оплаты.

Уточняется, что в период с 20 мая до 21 мая 08:00 проезд в транзитной зоне № 1 и въезд на парковки P1 и P2 будут закрыты. Для доступа на парковку каршеринга P3 будет работать один шлагбаум. «Пулково» просит своих посетителей пользоваться доступными зонами парковки.

Ранее «МК в Питере» писал, что воздушная гавань приняла 108 перенаправленных воздушных судов в период с 6 по 7 мая в роли резервного аэродрома.