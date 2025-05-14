В Госдуме предложили маркировать опасную продукцию

В Госдуме предложили обязать производителей вредных продуктов наносить на свои товары специальную маркировку. Речь идет о предупреждающем знаке.
Это продукты, в которых превышена норма по содержанию калорий, насыщенных жиров, сахара или соли.
По замыслу парламентариев, внешне наклейка может выглядеть как черный прямоугольник с желтыми буквами.
Соответствующий закон предлагают ввести с 1 июня следующего года, сообщает 360.ru.
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