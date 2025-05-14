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В Госдуме предложили маркировать опасную продукцию

Особые отметки на товарах могут появиться с 1 июня 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили обязать производителей вредных продуктов наносить на свои товары специальную маркировку. Речь идет о предупреждающем знаке.

Это продукты, в которых превышена норма по содержанию калорий, насыщенных жиров, сахара или соли.

По замыслу парламентариев, внешне наклейка может выглядеть как черный прямоугольник с желтыми буквами.

Соответствующий закон предлагают ввести с 1 июня следующего года, сообщает 360.ru.

Ранее, врач-терапевт, диетолог-нутрициолог Мария Черняева объяснила, чем обусловлена тяга к чипсам. Употребление чипсов является психологической привычкой, пишет газета Известия.

Ранее врач-офтальмолог Анастасия Котельникова назвала Газета.ru, что дети, проводящие больше 2 часов в день за экранами, имеют в 2−2,5 раза выше риск близорукости. Каждый дополнительный час за компьютером повышает риск на 7%.

Во время работы за компьютером человек моргает значительно реже, чем обычно, что приводит к проблемам с глазами. Поэтому очень важно делать перерывы каждые 20 минут, пишет RT.