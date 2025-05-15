Ушел из жизни петербургский ученый — академик РАН Владимир Шевченко

Владимир Шевченко внес большой вклад в развитие отечественной оборонной промышленности, почти 20 лет он возглавлял Институт химии силикатов имени И. В. Гребенщикова. За долгие годы своей профессиональной деятельности господин Шевченко создал собственную научную школу. Как отметил губернатор города, под руководством академика коллектив Института совершил настоящий прорыв в современной неорганической химии.