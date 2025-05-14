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В украинскую делегацию на переговоры с РФ войдут Ермак, Умеров и Сибига

В украинскую делегацию на переговоры с РФ, которая едет в Стамбул, войдут глава Офиса президента Ермак, министр обороны Умеров, министр иностранных дел Сибига и советник президента Жовква. Об этом сообщают украинские СМИ.

Срочная новость В украинскую делегацию на переговоры с РФ, которая едет в Стамбул, войдут глава Офиса президента Ермак, министр обороны Умеров, министр иностранных дел Сибига и советник президента Жовква. Об этом сообщают украинские СМИ.