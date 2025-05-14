В Самаре на 10 дней ограничат движение по улице Георгия Димитрова

В Самаре с 6:00 утра 18 мая до 23:59 27 мая будет введено временное ограничение движения транспорта по улице Георгия Димитрова. Об этом сообщили в «Т плюс».
Мера связана с проведением работ по реконструкции тепловых сетей, которые выполняются в рамках подготовки к отопительному сезону 2025−2026 годов.
Движение будет ограничено в обоих направлениях на участке от пересечения с Московским шоссе до улицы Стара-Загора. В «Т Плюс» просят автомобилистов заранее планировать маршруты и выбирать альтернативные пути следования.
Ранее в Самаре на трамвайный маршрут № 18 вышел новый современный трамвай модели «Львенок».
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