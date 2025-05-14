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Онколог Черемушкин: частое использование телефона может вызвать рак

Фоновое излучение, которое исходит от телефонов, телевизоров, антенн, косвенно влияет на самочувствие человека.

Источник: Аргументы и факты

Частое использование телефона может увеличить риск онкологии, предупредил врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, фоновое излучение, которое исходит от телефонов, телевизоров и других радиотехнических приборов, косвенно влияет на самочувствие человека, что в свою очередь увеличивает риск развития рака.

«Частое использование мобильных телефонов угнетает центральную нервную систему и снижает общий иммунитет через воздействие на жизненно важные органы. На этом фоне в разы повышается уязвимость для онкологии», — отметил врач.

Онколог призвал соблюдать следующие меры предосторожности: держать дистанцию при общении по телефону (например, использовать наушники или громкую связь), сокращать экранное время, вести здоровый образ жизни.

Ранее доктор Мясников предупредил, что долгое пребывание в тепле может привести к раку.