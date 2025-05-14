Бойцы РФ нарушили планы ВСУ и вышли на штурм Котляровки в ДНР с лестницами

«Бойцы взяли в руки лестницу вдвоем и бегом побежали в сторону рва. Вот один спустился, принял, второй тоже подал ее и тоже вниз спустился. Пару секунд переждали, воздуха набрали, лестницу поставили, и по ней наверх», — детализировал Ряба.