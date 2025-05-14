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Бойцы РФ нарушили планы ВСУ и вышли на штурм Котляровки в ДНР с лестницами

Минобороны РФ 12 мая сообщило об освобождении подразделениями российской группировки войск «Центр» населённого пункта Котляровка.

Источник: Аргументы и факты

При штурме населенного пункта Котляровка в ДНР российские штурмовые подразделения использовали лестницы, чтобы преодолеть четырехметровый противотанковый ров, созданный украинскими боевиками как препятствие. Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира роты 35-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Владислав Ряба.

«Сначала подтянулась маленькая группа, два-три человека, потом за ними еще подтянулась группа, соответственно, таким образом перебрались в сторону населенного пункта. Противник такой наглости и нахрапа не ожидал от наших пацанов», — рассказал Ряба.

По словам офицера, перед подразделением стояла задача освободить Котляровку, расположенную в полевой местности, окруженной лесополосами. Украинские войска создали земляное ограждение в виде рва глубиной четыре и шириной пять метров с одной стороны населенного пункта. После анализа данных аэроразведки командование разработало штурмовой план.

«Бойцы взяли в руки лестницу вдвоем и бегом побежали в сторону рва. Вот один спустился, принял, второй тоже подал ее и тоже вниз спустился. Пару секунд переждали, воздуха набрали, лестницу поставили, и по ней наверх», — детализировал Ряба.

Офицер пояснил, что штурмовая группа закрепилась в лесополосе, откуда продвинулась в населенный пункт и заняла позиции, после чего началась полномасштабная зачистка. Противник, сосредоточив основные силы на другом направлении, не ожидал атаки через ров.

Минобороны РФ 12 мая сообщило об освобождении Котляровки в Донецкой Народной Республике подразделениями российской группировки войск «Центр».