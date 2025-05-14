Кардиохирург Бокерия назвал ходьбу главным видом спорта для россиян

Кардиохирург Лео Бокерия рассказал, сколько россиян выбирают ходьбу в качестве основной физической активности. По словам известного хирурга, ставку на такие нагрузки делает более 600 тысяч.
Именно столько пользователей уже зарегистрировано в мобильном приложении «Человек идущий», пишет NEWS.ru.
Ранее, спортивный врач, заместитель начальника МСЧ НИИ физической культуры и спорта Поволжского университета спорта Рустам Якубов ответил, нужно ли проходить в день 10 тысяч в сутки или это миф. По словам врача, ходьба — это отражение нашего скелета, опорно-двигательного аппарата.
— Стоит обратить на изначальное состояние скелета, — сказал врач.
Так что ориентироваться на принятые ВОЗ нормы он не советует, так как нагрузки должны быть индивидуальными.