Кардиохирург Бокерия назвал ходьбу главным видом спорта для россиян

Ранее, спортивный врач, заместитель начальника МСЧ НИИ физической культуры и спорта Поволжского университета спорта Рустам Якубов ответил, нужно ли проходить в день 10 тысяч в сутки или это миф. По словам врача, ходьба — это отражение нашего скелета, опорно-двигательного аппарата.