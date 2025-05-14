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Минтруда сказало, когда отцу назначается пособие по уходу за ребенком до 3 лет

Минтруда разъяснило, при каких обстоятельствах отцы в Беларуси могут получать пособие по уходу за ребенком до 3 лет.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, когда отцу назначается пособие по уходу за ребенком до 3 лет. Разъяснения опубликованы пресс-службой ведомства.

Согласно белорусскому законодательству, такая возможность предусмотрена, если мать ребенка возобновила трудовую деятельность, а отец оформил отпуск по уходу за ребенком. Кроме того, право на пособие также возникает у отцов, являющихся индивидуальными предпринимателями или адвокатами, нотариусами, ремесленниками, специалистами в сфере агроэкотуризма, при условии приостановки ими профессиональной деятельности в связи с уходом за ребенком. Дополнительно, пособие может быть назначено неработающему отцу, если мать ребенка в полной семье работает более чем на полставки. В этом случае выплата осуществляется по месту работы матери, и рассчитывается в полном размере, полагающемся отцу (или отчиму).

Ранее Минтруда сказало, что отпуск для отцов в Беларуси планируется оплачивать.

Тем временем, Минобр уточнил, кого из белорусских школьников с сентября 2025 обучат вождению.

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