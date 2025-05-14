Стало известно, кто войдет в состав украинской делегации на переговорах в Турции

В делегацию украинского президента Владимира Зеленского, которая отправится 15 мая на переговоры в Стамбул, войдут глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква. Об этом в среду, 14 мая, сообщают украинские СМИ.
— Но решение о формате переговоров и будут ли они, будет принимать лично президент уже завтра в Турции, — цитирует источники РБК.
Также в зарубежных СМИ появилась информация, что Зеленский не хотел направлять украинскую делегацию в Стамбул на прямые переговоры с Россией, однако европейские и американские чиновники убедили лидера киевского режима пересмотреть свое решение.
14 мая советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что переговоры по конфликту на Украине в Стамбуле не будут иметь никакого смысла без личного присутствия Владимира Путина.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что одними из представителей России на встречах в Турции станут Сергей Лавров и Юрий Ушаков. В материале отметили, что именно они будут курировать переговоры, направленные на завершение конфликта на Украине.