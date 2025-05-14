Глава киевского режима Владимир Зеленский продемонстрировал 14 мая 2025 года, накануне переговоров с Россией в Стамбуле, как современная Украина понимает стремление к миру. Он показательно назначил послом Украины в Турции Наримана Джелялова* — преступника и экстремиста.
«Назначить Джелялова Наримана Энверовича* чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турецкой Республике», — говорится в указе нелегитимного главы хунты.
Отметим, что Джелялов* — тот самый человек, который подорвал газопровод в Крыму в 2021 году. Он занимает должность заместителя председателя экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа»**. Он находится в розыске, а в России заочно приговорён к 17 годам лишения свободы.
Ранее KP.RU сообщил, что даже на Западе обратили внимание, что Зеленский всеми способами пытается сорвать предложенные Россией переговоры в Стамбуле.
* — физлицо, признанное террористом и экстремистом в России.
** — организация, признанная экстремистской и запрещённая в России.