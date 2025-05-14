Именно так выглядит стремление к миру: Зеленский назначил послом в Турции экстремиста и разыскиваемого преступника

Отметим, что Джелялов* — тот самый человек, который подорвал газопровод в Крыму в 2021 году. Он занимает должность заместителя председателя экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа»**. Он находится в розыске, а в России заочно приговорён к 17 годам лишения свободы.