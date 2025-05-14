Синоптик Вильфанд: в Москве ожидаются дожди с грозами

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в столице скоро начнутся майские грозы.
Уже в пятницу, 16 мая в столице ожидаются осадки, гроза и гром. Днем температура воздуха прогреется до + 17…+20 градусов, а в ночные часы будет 8−10 тепла.
— Ожидаются кратковременные дожди и неустойчивость в атмосфере, что тоже сопутствует грозе, — говорит Роман Вильфанд Life.ru.
Пока температура воздуха чуть ниже нормы, но 16-го погода будет вполне майской, а 17-го и 18-го она будет близка к многолетним значениям.
До 60% от месячной нормы осадков может выпасть в Москве до конца мая. Месяц будет прохладным и довольно переувлажненным, пишет Газета.ru.
— Наиболее теплыми днями станут пятница и суббота, 16 и 17 мая, когда воздух прогреется до уровня +18… +20. Про воскресенье сказать сложно: не исключено, что на стыке второй и третьей декады снова придет похолодание, — сказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин.
Сильного тепла, аналогичного тому, которое жители Москвы ощущали в апреле, пока не ожидается. До конца мая температура вряд ли достигнет отметки в +25 градусов, пишет Царьград.