Синоптик Вильфанд: в Москве ожидаются дожди с грозами

— Наиболее теплыми днями станут пятница и суббота, 16 и 17 мая, когда воздух прогреется до уровня +18… +20. Про воскресенье сказать сложно: не исключено, что на стыке второй и третьей декады снова придет похолодание, — сказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин.