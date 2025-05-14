СМИ: Граждан России и стран СНГ начали массово задерживать в Египте

В Египте стали массово задерживать граждан России, Узбекистана и Казахстана. По сообщениям очевидцев, среди задержанных много студентов с легальными визами. Об этом в среду, 14 мая, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
Местные жители рассказали, что семьи из Казахстана, Узбекистана и России не могут найти своих родственников, которых насильно забирают из домов и с улиц, на протяжении нескольких последних недель.
По словам задержанных студентов, правоохранители караулят их у учебных заведений, задерживают и депортируют, несмотря на то что учащиеся находятся в стране легально. Очевидцы также отметили, что при задержании полицейские забирают все личные вещи и не возвращают их.
— Меня задержали, когда шел на молитву. Показал документы, что учусь в вузе, все равно увезли. Не давали еду, воду, спали на плитке, не давали сходить в туалет. Чтобы мы не молились, связывали наручниками по двое, по трое и вымогали деньги, — заявил один из студентов, которого задержали в Каире.
13 мая в посольстве Узбекистана в Египте заявили, что в последнее время местные правоохранительные органы «активно расследуют законность пребывания в Египте многих иностранцев, в том числе тех, кто приехал на учебу». В ведомстве сообщили, что к 13 мая были задержаны пять граждан Узбекистана, а также рекомендовали носить с собой документы, передает Telegram-канал.
29 апреля в Москве задержали девятерых человек по обвинению в организации незаконной миграции через заключение фиктивных браков. Задержанные искали людей среди иностранных граждан, которые хотели получить российские гражданство без законных оснований.