СМИ: Граждан России и стран СНГ начали массово задерживать в Египте

— Меня задержали, когда шел на молитву. Показал документы, что учусь в вузе, все равно увезли. Не давали еду, воду, спали на плитке, не давали сходить в туалет. Чтобы мы не молились, связывали наручниками по двое, по трое и вымогали деньги, — заявил один из студентов, которого задержали в Каире.