Четвёртая за день мощная вспышка произошла на Солнце 14 мая

Только вроде человечество выдохнуло от непрекращающихся вспышек на Солнце, крайне негативно влиявших на самочувствие, как 14 мая 2025 года небесное светило решило, что человечки слишком расслабились. За день на Солнце произошли сразу четыре мощные вспышки, о чём сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«14 мая 21:11 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4087 (N17E60) зарегистрирована вспышка M4.7 продолжительностью 29 минут», — говорится в публикации.
Это уже четвёртая вспышка за день, и мощность каждой заметно превышает стандартные показатели для звезды, освещающей нашу планету. Предыдущие вспышки по мощности классифицировались как М5.3, М1.2 и М7.7.
Отметим, что всего классов пять — A, B, C, M и X. A — самая слабая вспышка, которую на Земле никто не почувствует. Однако каждая вспышка выбрасывает в космос облака плазмы, которые провоцируют на нашей планете магнитные бури.
Ранее KP.RU сообщил, что в период с 12 по 18 мая 2025 года предполагалось, что вспышек на Солнце не будет, однако светило явно решило иначе.