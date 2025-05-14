Четвёртая за день мощная вспышка произошла на Солнце 14 мая

Только вроде человечество выдохнуло от непрекращающихся вспышек на Солнце, крайне негативно влиявших на самочувствие, как 14 мая 2025 года небесное светило решило, что человечки слишком расслабились. За день на Солнце произошли сразу четыре мощные вспышки, о чём сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).