В московском метро начала работу мультиформатная студия ГПМ Радио

В честь 90-летия Московского метрополитена лучшие шоу популярных радиостанций выходят в федеральный эфир с уникальной площадки, открытой взглядам многочисленных пассажиров. 14 мая старт работе мультиформатной студии ГПМ Радио дали ведущие драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио» Денис Курочкин и Иван Броневой.
— Когда я только заходила сюда, уже ощутила невероятный позитив и заряд энергии. Мне кажется, это очень классный современный проект для самого современного метро в мире, — отметила Юлия Темникова, советник заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника Московского метрополитена.
Теперь на протяжении трех недель из глубин метро в прямой эфир выйдут все восемь радиостанций холдинга. Они познакомят слушателей с историей и современной жизнью столичной подземки, в эфире — специальные гости, тематические программы и рубрики. Центральным событием станут живые концерты лучших отечественных музыкальных звезд в шоу «Мурзилки Live».
— Радио, которому уже 130 лет, и Московский метрополитен, отмечающий в эти дни свое 90-летие, объединились, чтобы устроить настоящий праздник инноваций. В нашей истории — это первый опыт радиовещания из метро. Казалось бы, такие фундаментальные структуры, но при этом они находятся на пике прогресса, демонстрируют своим пассажирам и слушателям новейшие разработки — суперсовременные поезда, суперсовременное вещание. Это здорово. Мне кажется, так и нужно двигаться вперед, — подчеркнул глава ГПМ Радио Вадим Терещук.
В честь юбилея московского метро пассажиров ждет много сюрпризов.
— Праздновать будем масштабно, несколько дней. Всех приглашаем присоединиться, ведь мы подготовили много всего интересного! Во-первых, завтра на станции «Сокольники» и в сквере московского метро у нас пройдет масштабная историческая реконструкция открытия метрополитена. На целый день перенесемся в 1935 год. Около полудня от «Сокольников» до «Парка культуры» торжественно проедет ретропоезд — прямо как тогда, в 1935 году. А в шесть вечера в сквере московского метро пройдет шествие «Есть метро!» — это тоже реконструкция исторического шествия, которое состоялось 90 лет назад, — рассказала Темникова.
Студия разместилась на пересадочном узле «Деловой центр» до 1 июня. Миллионы пассажиров смогут своими глазами увидеть, как создаются популярные радиошоу, ненадолго остановиться и прикоснуться к магии радио.