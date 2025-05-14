В московском метро начала работу мультиформатная студия ГПМ Радио

— Праздновать будем масштабно, несколько дней. Всех приглашаем присоединиться, ведь мы подготовили много всего интересного! Во-первых, завтра на станции «Сокольники» и в сквере московского метро у нас пройдет масштабная историческая реконструкция открытия метрополитена. На целый день перенесемся в 1935 год. Около полудня от «Сокольников» до «Парка культуры» торжественно проедет ретропоезд — прямо как тогда, в 1935 году. А в шесть вечера в сквере московского метро пройдет шествие «Есть метро!» — это тоже реконструкция исторического шествия, которое состоялось 90 лет назад, — рассказала Темникова.