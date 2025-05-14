Заочно арестованный блогер Гасанов заявил, что оплатил все налоги и штрафы

Заочно арестованный за уклонение от уплаты налогов блогер Гусейн Гасанов заявил, что оплатил все налоги и штрафы. Об этом в среду, 14 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Гасанов отметил, что оплатил 320 миллионов рублей налогов и штрафов, передает телеканал.
14 мая МВД России объявило в розыск блогера-миллионника Гусейна Гасанова по уголовному делу об отмывании денежных средств. Он заочно арестован и может получить до семи лет лишения свободы. Отмечается, что с 2024 года блогер не живет в России и, по данным журналистов, уехал в Азербайджан.
До этого стало известно, что Арбитражный суд Москвы отказался арестовывать элитные автомобили и квартиру Гусейна Гасанова в «Москве-Сити», поскольку 16 августа блогер закрыл свои долги перед ФНС на сумму более 300 миллионов рублей.
Это не первый скандал, связанный с блогером: в прошлом году появилась информация, что курьеры суши-ресторана Гасанова отсудили у него более полумиллиона рублей. Заявление подала компания «Доставка 24», поскольку они подписали договор с блогером и осуществляли доставку роллов клиентам Гасанова, но компания ресторана прекратила свое существование.