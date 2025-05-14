Заочно арестованный блогер Гасанов заявил, что оплатил все налоги и штрафы

14 мая МВД России объявило в розыск блогера-миллионника Гусейна Гасанова по уголовному делу об отмывании денежных средств. Он заочно арестован и может получить до семи лет лишения свободы. Отмечается, что с 2024 года блогер не живет в России и, по данным журналистов, уехал в Азербайджан.