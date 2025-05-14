Минюст Великобритании: места в мужских тюрьмах закончатся в ноябре

По ее словам, проблема перегрузки пенитенциарной системы существует уже в течение нескольких лет. Ситуация усугубилась после антииммигрантских волнений летом 2024 года, тогда численность заключенных в Англии и Уэльсе достигла рекордных показателей за последние 12 лет.