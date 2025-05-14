Минюст Великобритании: места в мужских тюрьмах закончатся в ноябре

В Великобритании мужские тюрьмы почти полностью заполнены, если не принять меры, места в них закончатся в ноябре 2025 года, заявила представитель британского минюста Эми Рис.
«Общее число заключенных составляет 88 087 человек, и заполненность мужских тюрем достигла почти 99% ожидаем, что места в тюрьмах для взрослых мужчин полностью закончатся в ноябре этого года», — проводятся ее слова в пресс-релизе на сайте правительства Британии.
Рис рассказала, что количество заключенных в тюрьмах каждый год растет на три тысячи, к 2029 году общее их число превысит 100 тысяч человек.
По ее словам, проблема перегрузки пенитенциарной системы существует уже в течение нескольких лет. Ситуация усугубилась после антииммигрантских волнений летом 2024 года, тогда численность заключенных в Англии и Уэльсе достигла рекордных показателей за последние 12 лет.
Среди объявленных минюстом мер по снижению нагрузки на места лишения свободы называется сокращения срока, после которого разрешаетмя применять условно-досрочное освобождение.
Напомним, беспорядки в Великобритании вспыхнули 29 июля 2024 года после убийства 17-летним подростком трех маленьких девочек в городе Саутпорт. Изначально в Сети распространилась недостоверная информация, что преступление совершил беженец. Позднее стало известно, что подозреваемый родился в Уэльсе, но в семье руандийских мигрантов.
Британский премьер Кир Стармер назвал бандитизмом массовые беспорядки в Великобритании.