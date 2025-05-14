NBC: Рубио планирует сократить штат СНБ и изменить его работу

NBC отмечает, что на момент инаугурации Трампа в СНБ работало около трёхсот человек, но уже в январе их число уменьшилось вдвое. В планах сократить штат СНБ до 50−60 человек. При этом Рубио не намерен увольнять сотрудников, а хочет перераспределить их в другие ведомства.