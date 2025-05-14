NBC: Рубио планирует сократить штат СНБ и изменить его работу

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио планирует существенно сократить штат Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и изменить формат его работы. Об этом сообщает NBC News.
По информации источника, вместо многочисленного штата, который ранее предоставлял широкий спектр советов для президента Соединённых Штатов, Совет национальной безопасности (СНБ) будет применять более упорядоченный подход и создавать сценарии, учитывая предпочтения президента Дональда Трампа.
NBC отмечает, что на момент инаугурации Трампа в СНБ работало около трёхсот человек, но уже в январе их число уменьшилось вдвое. В планах сократить штат СНБ до 50−60 человек. При этом Рубио не намерен увольнять сотрудников, а хочет перераспределить их в другие ведомства.
Ранее Рубио заявил, что приоритетом США в урегулировании конфликта на Украине является немедленное прекращение огня и завершение боевых действий.