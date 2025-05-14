Психолог объяснила, как родители могут навредить при подготовке к ЕГЭ

Подготовка к экзаменам — большой стресс для выпускников, в этот период родителям следует не только контролировать, но и поддерживать будущих абитуриентов. Как не навредить школьникам, объяснила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» психолог Марианна Абравитова.
— Не стоит постоянно контролировать и опекать. Например, спрашивая каждый час, повторял ли ребенок тему и сколько задач он решил. Лишать отдыха и сидеть над душой во время подготовки тоже не надо, — отметила специалист.
Она также призвала взрослых не обесценивать достижения или волнения выпускника, вместо этого следует уделить внимание поддержке: для ребенка важно почувствовать, что родители на его стороне, подчеркнула эксперт.
Ранее KP.RU рассказал, что зачастую родители уверены, что знают больше ребенка, а значит, могут предусмотреть все возможные проблемы и помочь их избежать. Стремясь всюду «подстелить соломки», взрослые лишают детей возможности проявить самостоятельность и тормозят их личностное развитие. Чрезмерная опека со стороны папы и мамы ухудшает ситуацию, усугубляя «откат в детство» и усиливая тревожность.