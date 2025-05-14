Психолог объяснила, как родители могут навредить при подготовке к ЕГЭ

Ранее KP.RU рассказал, что зачастую родители уверены, что знают больше ребенка, а значит, могут предусмотреть все возможные проблемы и помочь их избежать. Стремясь всюду «подстелить соломки», взрослые лишают детей возможности проявить самостоятельность и тормозят их личностное развитие. Чрезмерная опека со стороны папы и мамы ухудшает ситуацию, усугубляя «откат в детство» и усиливая тревожность.