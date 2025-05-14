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Лукашенко назначил нового зампредседателя военно-промышленного комитета Беларуси

Президент Беларуси провел ротацию кадров в Государственном военно-промышленном комитете.

Источник: Комсомольская правда

Лукашенко назначил нового зампредседателя военно-промышленного комитета Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Подполковник Дмитрий Стефанович назначен заместителем Председателя Государственного военно-промышленного комитета», — говорится в сообщении.

Указ о назначении Стефановича подписан Президентом Беларуси Александром Лукашенко в среду, 14 мая. Другим указом главы государства прежний заместитель, Вячеслав Россолай, освобожден от занимаемой должности той же датой.

Напомним, в конце апреля Лукашенко назначил нового зампредседателя Госпогранкомитета Беларуси.

А еще немногим ранее Лукашенко снял с должности начальника Академии МВД.

Также мы сообщали, что прокуратура обнаружила в Беларуси детсады, на территорию которых беспрепятственно могли зайти посторонние.