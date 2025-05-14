Лукашенко назначил нового зампредседателя военно-промышленного комитета Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Подполковник Дмитрий Стефанович назначен заместителем Председателя Государственного военно-промышленного комитета», — говорится в сообщении.
Указ о назначении Стефановича подписан Президентом Беларуси Александром Лукашенко в среду, 14 мая. Другим указом главы государства прежний заместитель, Вячеслав Россолай, освобожден от занимаемой должности той же датой.
Напомним, в конце апреля Лукашенко назначил нового зампредседателя Госпогранкомитета Беларуси.
А еще немногим ранее Лукашенко снял с должности начальника Академии МВД.
Также мы сообщали, что прокуратура обнаружила в Беларуси детсады, на территорию которых беспрепятственно могли зайти посторонние.