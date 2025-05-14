Лидер АдГ Вайдель призвала вернуться к импорту газа из России

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель раскритиковала заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца и экономическую политику немецкого правительства. Политик выступила в пользу возобновления поставок российского газа и работы атомных электростанций (АЭС).
Вайдель отметила, что немецкое промышленное производство резко падает, а уровень безработицы стремительно растет. По ее словам, цены на энергоносители в текущий момент слишком высокие.
— Без надежного и доступного энергоснабжения экономическая реконструкция невозможна, и этого можно добиться только с помощью принципиально иной энергетической политики… Необходимо активно форсировать возвращение к атомной и угольной энергетике, дешевому природному газу из России, — заявила лидер АдГ во время выступления в бундестаге.
Также она охарактеризовала политику Фридриха Мельца как «исторический фальстарт», отметив, что от нее исходят «слабость и нестабильность». Вайдель напомнила, что канцлера избрали со второго раза и он никогда не сможет «избавиться от этого клейма», передает ТАСС.
6 мая Фридрих Мерц не смог набрать достаточно голосов для избрания канцлером Германии в первом туре голосования — за него проголосовали 310 парламентариев. Его смогли избрать канцлером только со второй попытки. При этом, согласно Основному закону ФРГ, бундестаг мог выдвинуть и другого кандидата и избрать его канцлером в течение 14 дней.