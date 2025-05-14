Лидер АдГ Вайдель призвала вернуться к импорту газа из России

6 мая Фридрих Мерц не смог набрать достаточно голосов для избрания канцлером Германии в первом туре голосования — за него проголосовали 310 парламентариев. Его смогли избрать канцлером только со второй попытки. При этом, согласно Основному закону ФРГ, бундестаг мог выдвинуть и другого кандидата и избрать его канцлером в течение 14 дней.