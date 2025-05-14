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CNN: Трамп не исключил возможность своего присутствия на переговорах в Стамбуле

Американский лидер Дональд Трамп все еще не исключает возможности своей поездки в турецкий Стамбул на переговоры между Украиной и Россией. Об этом сообщили на телеканале CNN.

Американский лидер Дональд Трамп все еще не исключает возможности своей поездки в турецкий Стамбул на переговоры между Украиной и Россией. Об этом сообщили на телеканале CNN.

Там также отметили, что на данный момент никаких существенных изменений в графике президента США нет. Однако никто не исключает вариант того, что поездка «должна будет храниться в тайне до последней минуты».

— Близкие наблюдатели Трампа знают, что не стоит полностью исключать это — он часто заранее объявляет о решении, иногда публично размышляя на эту тему, прежде чем принять окончательное решение, — утверждают на телеканале.

Ранее российский лидер Владимир Путин утвердил состав делегации, которая отправится на встречу в Турцию. Ее будет возглавлять помощник президента РФ Владимир Мединский.

Кроме того, Киев также раскрыл состав своей делегации, которая поедет на переговоры с Россией. В нее вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник президента Игорь Жовква.