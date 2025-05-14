Миллионный бизнес и миллионные долги: кто такой Гусейн Гасанов

Гусейн родился 5 июня 1994 года в Санкт-Петербурге в семье, связанной с предпринимательской деятельностью. Его отец являлся владельцем небольшого кафе, однако из-за ухудшения состояния здоровья был вынужден прекратить самостоятельное управление бизнесом и впоследствии передал управление заведением сыну. Мать также занимается ресторанным делом и владеет сетью кафе. После завершения средней школы Гусейн поступил в Санкт-Петербургский государственный экономический университет, который окончил в 2015 году. В том же году отец передал ему свой ресторанный бизнес. В период обучения Гусейн принимал участие в играх КВН, а позже начал создавать видеоконтент и вести собственный блог. В 2017 году он стал лауреатом премии LF City Awards в категории «Мужчина-блогер года».