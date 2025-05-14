Миллионный бизнес и миллионные долги: кто такой Гусейн Гасанов

Гасанов стал набирать популярность в 2015 году.
В Москве была заочно избрана мера пресечения блогеру-миллионнику Гусейну Гасанову. В результате незаконных действий автор популярных роликов не исчислил налоги на сумму более 170 миллионов рублей. Суд запросил заключить под стражу инфлюенсера. Более подробно о том, кто такой Гусейн Гасанов — в материале URA.RU.
Биография.
В период учебы в университете Гасанов выступал в КВНФото: Илья Московец © URA.RU.
Гусейн родился 5 июня 1994 года в Санкт-Петербурге в семье, связанной с предпринимательской деятельностью. Его отец являлся владельцем небольшого кафе, однако из-за ухудшения состояния здоровья был вынужден прекратить самостоятельное управление бизнесом и впоследствии передал управление заведением сыну. Мать также занимается ресторанным делом и владеет сетью кафе. После завершения средней школы Гусейн поступил в Санкт-Петербургский государственный экономический университет, который окончил в 2015 году. В том же году отец передал ему свой ресторанный бизнес. В период обучения Гусейн принимал участие в играх КВН, а позже начал создавать видеоконтент и вести собственный блог. В 2017 году он стал лауреатом премии LF City Awards в категории «Мужчина-блогер года».
Творчество и блог.
Гасанов начинал свою карьеру с вайновФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
В 2015 году Гасанов начал публиковать короткие юмористические видеоролики продолжительностью 15 секунд, известные как вайны, в своем личном аккаунте. На начальном этапе он самостоятельно осуществлял съемку и монтаж, используя камеру мобильного телефона. К 2017 году для повышения качества контента Гасанов сформировал профессиональную команду, занимающуюся производством видеоматериалов. При этом написанием сценариев к роликам он продолжает заниматься лично. Тематика его блога преимущественно связана с сатирическим переосмыслением современных тенденций. Особое место в творчестве блогера занимает пародия на моделей, причем женские персонажи он зачастую исполняет сам.
После успеха блогер начал ходить на тв-шоуФото: Илья Московец © URA.RU.
После того как его популярность в интернете значительно возросла, Гасанов стал появляться на ведущих телеканалах страны. Он был приглашен в качестве гостя в выпуск одной из самых известных юмористических программ — «Камеди клаб», а также участвовал в передачах «Мужское/Женское» и «Утро пятницы». В августе 2022 года Гасанов присоединился к участникам реалити-шоу «Вызов» на телеканале ТНТ. Вместе с другими конкурсантами он отправился в Карелию, где в условиях природного лагеря принимал участие в командных испытаниях, подготовленных организаторами проекта.
Скандалы.
Первый скандал связан с розыгрышем «гелика’Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
19 марта 2019 года Гасан Гасанов сообщил на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории Российской Федерации) о запуске розыгрыша автомобиля Mercedes-Benz G-Klasse II, победитель которого должен был определяться случайным образом. Уже 21 марта по итогам определения победителя приз достался 17-летней гражданке Украины Анастасии Хавруцкой. Позднее стало известно, что разыгрываемый автомобиль являлся подержанным, а за ним числились неоплаченные штрафы на сумму 9,5 тысячи рублей. Кроме того, в адрес Гасанова прозвучали обвинения в возможной фальсификации итогов конкурса и искусственном увеличении числа участников с помощью ботов.
В июле 2021 года широкий резонанс вызвал обучающий курс «Мышление миллионера», после того как известный блогер Wylsacom заявил, что оплатил участие, однако обещанные занятия так и не были проведены. По словам блогера, на сайте Гасанова отсутствовала информация о проведении какого-либо обучения.
В 2020 году блогера лишили правФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
В июне 2020 года Гасанов был лишен водительских прав сроком на три месяца за управление автомобилем с сокрытыми номерными знаками. Нарушение было выявлено в ночь на 10 мая, когда он был остановлен сотрудниками полиции на проспекте Маршала Жукова и отказался подписывать протокол. В июле 2021 года суд лишил Гасанова водительских прав на полтора года за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения; также был наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.
14 мая 2025 года в отношении Гасанова была избрана мера пресечения в виде заочного ареста, а сам он объявлен в федеральный розыск по обвинению в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Сумма его долгов превысила 170 миллионов рублей.