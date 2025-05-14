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На Дону таможенники изъяли около 15 тысяч упаковок контрафактного кетчупа

Нарушители «в томате»: В Таганроге изъяли 1,7 тонны поддельного кетчупа.

Источник: Комсомольская правда

Таганрогские таможенники пресекли крупную поставку контрафактной продукции — изъято 15 тысяч упаковок кетчупа общим весом 1,7 тонны. Об этом сообщили в пресс-службе Южной таможни.

Известно, что партия из 21 тонны томатной продукции прибыла из страны Ближнего Востока. Экспертиза подтвердила подделку известного бренда. Арбитражный суд поддержал позицию таможни.

В отношении участников незаконного экспорта завели дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака». Максимальный штраф для юрлиц — до 100 тыс. рублей с конфискацией.

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