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Путин отправит на переговоры с Украиной Мединского, Галузина и Фомина

В состав делегации РФ для переговоров в Стамбуле вошли помощник главы РФ Владимир Мединский, помощник Путина Михаил Галузин и два представителя Министерства Обороны России Игорь Костюков, Александр Фомин. Об этом сообщает Кремль.

Срочная новость.

В состав делегации РФ для переговоров в Стамбуле вошли помощник главы РФ Владимир Мединский, помощник Путина Михаил Галузин и два представителя Министерства Обороны России Игорь Костюков, Александр Фомин. Об этом сообщает Кремль.