Путин отправит на переговоры с Украиной Мединского, Галузина и Фомина

Срочная новость.
В состав делегации РФ для переговоров в Стамбуле вошли помощник главы РФ Владимир Мединский, помощник Путина Михаил Галузин и два представителя Министерства Обороны России Игорь Костюков, Александр Фомин. Об этом сообщает Кремль.
В состав делегации РФ для переговоров в Стамбуле вошли помощник главы РФ Владимир Мединский, помощник Путина Михаил Галузин и два представителя Министерства Обороны России Игорь Костюков, Александр Фомин. Об этом сообщает Кремль.
Срочная новость.
В состав делегации РФ для переговоров в Стамбуле вошли помощник главы РФ Владимир Мединский, помощник Путина Михаил Галузин и два представителя Министерства Обороны России Игорь Костюков, Александр Фомин. Об этом сообщает Кремль.