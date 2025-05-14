Названы универсальные удобрения для большого урожая

С началом сезона пересадки рассады в грунт у многих садоводов возникают вопросы по поводу подкормки растений и несмотря на наличие универсальных удобрений, которые подходят практически любому растению, имеются некоторые нюансы. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала садовод Надежда Кашнова.
Она отметила, что универсальные удобрения обычно содержат сбалансированное количество основных макроэлементов — азота, фосфора и калия. Например, азот способствует развитию зеленой массы, усилению корневой системы и обеспечению цветения.
По словам эксперта, минеральные удобрения действуют быстрее и дешевле, тогда как органические могут улучшить почву и обеспечить ее оздоровление в более широком направлении.
«Также следует уделять внимание времени внесения удобрений. Некоторые из них лучше применять весной в период активного роста, а другие — осенью или в период цветения, чтобы поддержать растения в нужный момент», — подчеркнула Кашнова.
KP.RU отметил, что большинство народных подкормок не имеют никакого смысла, но некоторые варианты, которые часто рекомендуют как народные, имеют неплохой эффект. Например, зола — это отличное природное удобрение, в котором есть все питательные элементы, кроме азота. Неплохое азотное удобрение — настой трав. Кухонные отходы — тоже могут стать хорошим удобрением, если отправить их в компост.