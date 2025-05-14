Названы универсальные удобрения для большого урожая

KP.RU отметил, что большинство народных подкормок не имеют никакого смысла, но некоторые варианты, которые часто рекомендуют как народные, имеют неплохой эффект. Например, зола — это отличное природное удобрение, в котором есть все питательные элементы, кроме азота. Неплохое азотное удобрение — настой трав. Кухонные отходы — тоже могут стать хорошим удобрением, если отправить их в компост.