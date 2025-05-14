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HR-эксперт Дорохова объяснила, почему айтишники теряют работу по всему миру

По словам специалиста, ИИ не отнимает рабочие места у работников IT-сферы.

Источник: Аргументы и факты

Искусственный интеллект не отнимает рабочие места у специалистов IT-сферы, однако многие из них оказываются не готовы к трансформации профессий, сообщила HR-эксперт Марина Дорохова в беседе с KP.RU.

Таким образом она прокомментировала публикацию Layoffs, посвященную участившимся случаям увольнения айтишников по всему миру.

«Даже senior-разработчик с отличным образованием и большим опытом может оказаться вне рынка, если работает на автопилоте и не развивает новые навыки», — отметила специалист.

Дорохова добавила, что с развитием ИИ будут появляться новые навыки, которых раньше не существовало. С искусственным интеллектом нужно учиться работать в связке.

Также эксперт сообщила, что пока во всем мире специалисты сферы IT теряют работу, в России на них растет спрос.

Ранее стало известно, что наиболее востребованы на IT-рынке сейчас разработчики, специалисты техподдержки и системные администраторы.

Зарплаты в этой сфере продолжат расти умеренными темпами.