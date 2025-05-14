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Доброволец из Красноярского края вслед за сыном и мужем приехала в зону СВО

В тылу доброволец занимается реставрацией бронежилетов для российских военных.

Источник: Аргументы и факты

Доброволец из 99-го отдельного ремонтного батальона 51-й гвардейской армии Ирина Кирилюк сообщила РИА Новости о своем приезде из Красноярского края к супругу и сыну в зону СВО чтобы оказывать поддержку войскам в тылу.

«Я из Красноярского края, поселок Курагино. У меня сын — офицер, был на СВО с 2022 года, муж, мобилизованный с 2023 года, поэтому я рядом с ними», — подчеркнула Кирилюк.

В тылу она занимается реставрацией бронежилетов для российских военных.

«Я занимаюсь реставрацией броников. Бронежилеты доставляются, разбираются, парни стирают, разбирают их. Я собираю, шью, где-то делаю заплатки из запчастей, и опять отправляем на ЛБС», — пояснила она.