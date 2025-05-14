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Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Украиной

Делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Киевом, говорится в сообщении Кремля.

Делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Кроме того, в состав делегации вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ генштаба Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Костюков, а также замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

Путин утвердил состав экспертов для переговоров с украинской стороной. В данный перечень включены первый замначальника информации управления Генерального штаба ВС РФ Александр Зорин, заместитель начальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская.

Кроме того, в список экспертов вошли директор Второго департамента стран Содружества Независимых Государств Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук, а также заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества МО РФ Виктор Шевцов.

Прямые переговоры Российской Федерации и Киева состоятся в четверг в турецком Стамбуле.

Ранее сообщалось, что председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий обозначил три возможных варианта развития переговоров между РФ и Украиной. В частности, он подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на содержательный диалог.