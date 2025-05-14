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Госсекретарь США Рубио прибыл в Анталью на встречу министров стран НАТО

Рубио прилетел в Турцию на неформальную встречу министров иностранных дел НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь США Марко Рубио прилетел в турецкую Анталью на неформальную встречу министров иностранных дел стран НАТО. Почему эта встреча так удачно совпала с российско-украинскими прямыми переговорами в Стамбуле — не уточняется. Возможно, дело в бархатном сезоне в Турции.

Известно, что неформальная встреча министров стран Североатлантического альянса продлится два дня (14−15 мая 2025 года), и встречаться они будут в курортном посёлке Белек — популярном месте для туристов, в частности, из России.

Ещё вчера, 13 мая, в Турцию прилетел на всех крыльях генсек НАТО Марк Рютте, который уже встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Анталье. Изначально предполагалось, что эта встреча должна была пройти ещё в середине апреля, однако почему-то её так и не случилось. Зато теперь все спешно собираются аккурат к переговорам Москвы и Киева.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп зачем-то поддержал абсурдные заявления Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным, сказав, что готов встретиться с российским лидером в Стамбуле.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.

Объявлен состав делегации России на переговорах.