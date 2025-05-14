Госсекретарь США Рубио прибыл в Анталью на встречу министров стран НАТО

Ещё вчера, 13 мая, в Турцию прилетел на всех крыльях генсек НАТО Марк Рютте, который уже встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Анталье. Изначально предполагалось, что эта встреча должна была пройти ещё в середине апреля, однако почему-то её так и не случилось. Зато теперь все спешно собираются аккурат к переговорам Москвы и Киева.