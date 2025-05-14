Госсекретарь США Рубио прибыл в Анталью на встречу министров стран НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио прилетел в турецкую Анталью на неформальную встречу министров иностранных дел стран НАТО. Почему эта встреча так удачно совпала с российско-украинскими прямыми переговорами в Стамбуле — не уточняется. Возможно, дело в бархатном сезоне в Турции.
Известно, что неформальная встреча министров стран Североатлантического альянса продлится два дня (14−15 мая 2025 года), и встречаться они будут в курортном посёлке Белек — популярном месте для туристов, в частности, из России.
Ещё вчера, 13 мая, в Турцию прилетел на всех крыльях генсек НАТО Марк Рютте, который уже встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Анталье. Изначально предполагалось, что эта встреча должна была пройти ещё в середине апреля, однако почему-то её так и не случилось. Зато теперь все спешно собираются аккурат к переговорам Москвы и Киева.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп зачем-то поддержал абсурдные заявления Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным, сказав, что готов встретиться с российским лидером в Стамбуле.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
Объявлен состав делегации России на переговорах.