Синоптик Шувалов: май 2025 года может стать аномально холодным

В этом году май может установить в Москве антирекорд, температура в столице окажется ниже среднеклиматической. Об этом в беседе с aif.ru сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Сильного тепла, сходного с тем, что москвичи испытывали на себе в апреле, пока не предвидится. Майская температура впервые за много месяцев может оказаться ниже климатической нормы», — отметил синоптик.
По его словам, до конца мая столбик термометра вряд ли поднимется до +25 градусов.
В свою очередь «Москва 24» рассказала, что в столице до конца мая может выпасть до 60% месячной нормы осадков, то есть в 1,5 раза больше дождей, чем положено по климату. Это будет конвейер дождливых циклонов, уточнило издание. Подчеркивалось, что май почти до конца будет прохладным и довольно переувлажненным.
Ранее RT сообщил, что в четверг, 15 мая, в Москве ожидается +16 градусов, будут редкие дожди и температура в районе +17…+18 °С. При этом уже в воскресенье в столичный регион подойдет мощный южный циклон с существенной зоной осадков.
Life.ru предупреждает, что в скором времени жители Москвы и многих регионов России окажутся под воздействием резкого похолодания: синоптики прогнозируют заморозки до −5 градусов. Заморозки в мае этого года могут стать настоящим испытанием для дачников, садоводов и всех, кто планирует посадки или рассчитывает на теплую погоду.