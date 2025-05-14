Синоптик Шувалов: май 2025 года может стать аномально холодным

В свою очередь «Москва 24» рассказала, что в столице до конца мая может выпасть до 60% месячной нормы осадков, то есть в 1,5 раза больше дождей, чем положено по климату. Это будет конвейер дождливых циклонов, уточнило издание. Подчеркивалось, что май почти до конца будет прохладным и довольно переувлажненным.