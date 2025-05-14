Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик Шувалов: май 2025 года может стать аномально холодным

Заморозки в мае могут стать настоящим испытанием для дачников.

Источник: Комсомольская правда

В этом году май может установить в Москве антирекорд, температура в столице окажется ниже среднеклиматической. Об этом в беседе с aif.ru сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сильного тепла, сходного с тем, что москвичи испытывали на себе в апреле, пока не предвидится. Майская температура впервые за много месяцев может оказаться ниже климатической нормы», — отметил синоптик.

По его словам, до конца мая столбик термометра вряд ли поднимется до +25 градусов.

В свою очередь «Москва 24» рассказала, что в столице до конца мая может выпасть до 60% месячной нормы осадков, то есть в 1,5 раза больше дождей, чем положено по климату. Это будет конвейер дождливых циклонов, уточнило издание. Подчеркивалось, что май почти до конца будет прохладным и довольно переувлажненным.

Ранее RT сообщил, что в четверг, 15 мая, в Москве ожидается +16 градусов, будут редкие дожди и температура в районе +17…+18 °С. При этом уже в воскресенье в столичный регион подойдет мощный южный циклон с существенной зоной осадков.

Life.ru предупреждает, что в скором времени жители Москвы и многих регионов России окажутся под воздействием резкого похолодания: синоптики прогнозируют заморозки до −5 градусов. Заморозки в мае этого года могут стать настоящим испытанием для дачников, садоводов и всех, кто планирует посадки или рассчитывает на теплую погоду.