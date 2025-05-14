Reuters: Зеленский вылетел в Анкару

Украинский лидер Владимир Зеленский вылетел в Анкару. Об этом в среду, 14 мая, сообщили в Reuters.
До этого президент Украины утверждал, что 15 мая в столице Турции у него состоится встреча с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Кроме того, пока что нет никакой информации, будет ли присутствовать Зеленский на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, уточнили в агентстве.
Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп не появится на встрече по урегулированию конфликта на Украине.
По данным The Washington Post, Зеленский не хотел направлять украинскую делегацию в Стамбул на прямые переговоры с Россией. Европейские и американские чиновники убедили лидера киевского режима пересмотреть свое решение после того, как он заявил, что не разрешит своим помощникам встречаться с российской делегацией, если туда не приедет президент России Владимир Путин.
При этом Путин недавно официально утвердил состав российской делегации, которая будет присутствовать на встрече. Ее возглавит помощник российского президента Владимир Мединский.