По данным The Washington Post, Зеленский не хотел направлять украинскую делегацию в Стамбул на прямые переговоры с Россией. Европейские и американские чиновники убедили лидера киевского режима пересмотреть свое решение после того, как он заявил, что не разрешит своим помощникам встречаться с российской делегацией, если туда не приедет президент России Владимир Путин.