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Премьер-министр Малайзии пообещал передать слова Путина о MH17 семьям погибших

Малазийский премьер-министр Анвар Ибрагим пообещал, что обязательно передаст слова российского лидера Владимира Путина о рейсе MH17 Malaysia Airlines семьям жертв катастрофы. Об этом он заявил в среду, 14 мая.

Малазийский премьер-министр Анвар Ибрагим пообещал, что обязательно передаст слова российского лидера Владимира Путина о рейсе MH17 Malaysia Airlines семьям жертв катастрофы. Об этом он заявил в среду, 14 мая.

Премьер-министр также отметил, что ему удалось в ходе переговоров с главой РФ обсудить решение Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по поводу падения самолета.

Ибрагим уточнил, что Путин выразил свои соболезнования родственникам погибших.

— Путин всегда был последователен в этом, — добавил политик.

Кроме того, по словам премьер-министра Малайзии, глава РФ во время их разговора отметил важность проведения тщательного расследования данного происшествия.

— Я могу подтвердить, что Путин опроверг то, что он якобы не готов сотрудничать. Однако он не считает возможным сотрудничать ни с одним органом, который он или Россия не считают независимым, — цитирует слова Ибрагима РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия не принимает ангажированные выводы по делу MH17.